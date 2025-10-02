Cayó una banda narco que operaba en Carlos Paz y Córdoba

Una banda narco que operaba en las ciudades de Villa Carlos Paz y Córdoba fue desmantelada en las últimas horas por el personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El grupo criminal era liderado por una mujer desde la cárcel de Bouwer y trascendió que fueron detenidas seis personas tras varios allanamientos en distintos puntos de ventas.

Los operativos se concretaron en tres domicilios de barrio Argüello en la capital cordobesa y en un búnker en el barrio Los Algarrobos en Carlos Paz, donde se secuestraron varios envoltorios de cocaína, $442.900 en efectivo y otros elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

En simultáneo, se dispuso tres allanamientos en celdas del penal de Bouwer donde se encontraron dosis de marihuana.

En ese sentido, se conoció que la banda era comandada por una mujer que cumple condena por narcotráfico. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz dispuso el traslado de los detenidos y la remisión de los elementos incautados a sede judicial, bajo cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.