Cayó una pareja acusada de prostituir a sus hijas a cambio de drogas

Una mujer y su pareja fueron detenidos en la Provincia de Buenos Aires y se encuentran acusados de haber prostituido a sus cinco hijas a cambio de drogas. En el caso, tomó intervención el fiscal Daniel Ichazo y el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia de Berazategui luego de una denuncia anónima en la localidad de Quilmes.

Según pudo conocerse, los abusos habrían acontecido a fines de septiembre y vecinos de la zona sorprendieron al padrastro de las menores cuando se encontraban durmiendo y lo atacaron a palazos.

También se identificó a cuatro hombres que serían clientes.

Los abusos habrían acontecido en el barrio Villa Luján III y la madre organizaba los encuentros de los sujetos con sus hijas, quienes le pagaban con alimentos básicos (como una bolsa de arroz o aceite) y estupefacientes.

Las menores fueron asistidas por médicos forenses y se dispuso un abordaje integral con equipos especializados para garantizar su protección. Los investigadores también analizan la posible existencia de grabaciones de los abusos y su viralización.