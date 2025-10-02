Cuatro adolescentes atacaron a piedrazos un colectivo, ocurrió en Córdoba

Cuatro adolescentes de entre 13 y 14 años fueron detenidos tras haber atacado a piedrazos un colectivo del transporte urbano en la ciudad de Córdoba.

El hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la tarde en la intersección de las calles Félix de Zuñiga y Alto Alegre del barrio Villa Unión y fueron trasladados hacia la sede policial.

Momentos antes, los jóvenes habrían atacado con piedras un colectivo de la empresa Coniferal que circulaba por Avenida Don Bosco al 4600, lo que ocasionó la rotura de una de las ventanillas laterales de la unidad.

Inmediatamente, se montó un operativo cerrojo que contó con el apoyo del sistema de monitoreo de cámaras, lo que permitió ubicar a los presuntos responsables y ponerlos a disposición de la justicia.