Dos niños que viven en Villa Carlos Paz deberán regresar a Rusia

Dos niños que se encontraban viviendo en la ciudad de Villa Carlos Paz junto a su padre, deberán regresar a Rusia y quedarán al cuidado de su madre por orden de la Corte Suprema. El máximo órgano de justicia de la Argentina dispuso la restitución internacional de los menores y rechazó el pedido de refugio que había argumentado el progenitor, quien había argumentado que el país se encontraba «en guerra».

En los autos «K., V. A. c/ P., A. s/ restitución internacional de menores de edad», se desestimaron los recursos extraordinarios en el marco de un proceso por sustracción internacional de menores.

Según pudo conocer EL DIARIO, la causa se inició por una denuncia que hizo una ciudadana rusa en contra del padre de los niños, a quien acusó de haberlos trasladado ilegalmente a Turquía y luego a la Argentina.

El hombre se había instalado con los menores en la ciudad de Carlos Paz y había solicitado suspender el trámite invocando que sus hijos cuentan con una petición en curso ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó la sentencia que había admitido el pedido de restitución internacional, en los términos del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

La Corte Suprema entendió que el pedido presentado por el progenitor no resulta atendible y que la sola circunstancia de que los niños cuenten con una solicitud en trámite no condiciona la continuación del trámite propio de estos procesos tendientes a determinar la configuración de un supuesto de traslado internacional ilícito de aquellos por parte de un progenitor y, en su caso, el retorno de los niños a su país de residencia habitual.