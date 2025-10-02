El audio que «Pequeño J» le mandó a su novia mientras escapaba

Durante las últimas horas, se filtró el audio que el narco peruano «Pequeño J» le envió a su novia mientras se encontraba prófugo, tras los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) que conmocionaron al país. Se trató de un material clave para rastrear el paradero del principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela.

La grabación tiene una duración de 49 segundos y se escucha a Tony Janzen Valverde Victoriano cuando le dice a su pareja: «Si mi amor, pero escúchame, espérame nomás que arregle este problema, nomás negra, porque yo la verdad ando corrido, no ando ni en mi casa, ando en lugares lejos y es feo».

«Me tengo que dejar humillar y yo nunca me he dejado humillar por nadie»; añadió.

«Y en el tombo, pum, llegan los tíos me cobran, me quitan mi plata y se van. No quiero que tú veas lo que pasó, ponele la firma, entiendes. Te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, pero te tengo que traer a ti pero no te quiero ver estresada, ni triste, ni nada»; añadió el joven, quien habría grabado el audio cuando ya se había cometido el triple femicidio.

Asimismo, se presume que «Pequeño J» ya conocía además que había una orden de captura internacional en su contra.