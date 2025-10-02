Encontraron en Córdoba capital al hombre buscado en Alta Gracia

Justicia
Encontraron en Córdoba capital al hombre buscado en Alta GraciaEl hombre había sido reportado como desaparecido el 1 de octubre y finalmente fue localizado en buen estado en la ciudad de Córdoba
La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Alta Gracia informó que fue encontrado Santiago Pio Díaz, de 48 años, quien era buscado desde el 1 de octubre tras un pedido de paradero.
El hombre, oriundo de Alta Gracia, había sido descripto como de tez blanca, contextura delgada, cabello corto negro y una altura aproximada de 1,78 metros. El hallazgo se produjo en la ciudad de Córdoba, según confirmaron fuentes judiciales.
Desde la Fiscalía agradecieron la colaboración brindada por la comunidad y las fuerzas de seguridad durante el operativo de búsqueda.