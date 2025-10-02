Iban en un auto buscado por la justicia y se estrellaron contra un colectivo

Dos hombres fueron detenidos tras un accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba. Se trasladaban a bordo de un Peugeot 307 que tenía pedido de la justicia y que colisionó contra un transporte urbano en la intersección de Avenida Alem y Agustín Rabello del barrio Genera Mosconi.

Por causas que se tratan de establecer, el vehículo colisionó contra la parte trasera del colectivo en el que viajaban el chofer y tres pasajeros (quienes afortunadamente no sufrieron heridas). En tanto, el conductor del automóvil resultó con lesiones y fue aprehendido en el lugar por efectivos policiales.

Tras un operativo de seguimiento controlado, otro de los ocupantes fue detenido en el mismo sector.

Un servicio de emergencias acudió al sitio y trasladó a los detenidos al Hospital de Urgencias para su atención médica.