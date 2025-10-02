Incautan drogas y vehículos en operativos de la FPA en tres ciudades

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), con apoyo de la Compañía de Intervenciones Especiales, desplegaron este jueves una serie de patrullajes en Río Cuarto, Despeñaderos y Arroyito, que terminaron con la incautación de estupefacientes y la detención de varias personas.

En Río Cuarto, durante un control sobre calle Miguel Ángel de barrio Banda Norte, se secuestraron dosis de cocaína y fue detenido un hombre de 30 años. También hubo patrullajes en barrios Alberdi, Ex Cuarteles, Nueva Argentina y en inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N.º 6.

En Arroyito, sobre la Ruta 19 y la calle Lavalle, los operativos permitieron el secuestro de varias dosis de marihuana y la identificación de dos hombres de 32 y 33 años.

En Despeñaderos, sobre calle Congreso esquina La Rioja, se retuvo una motocicleta conducida por un menor de 17 años en infracción al artículo 111 del Código de Convivencia.

Las acciones fueron coordinadas por el Área de Inteligencia de la FPA, que determinó los puntos estratégicos para los controles en calles principales, zonas comerciales, terminales, espacios verdes y sectores vulnerables. No se registraron incidentes de relevancia durante los procedimientos.