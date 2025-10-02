Insólito: Se enojó porque no podía pagar el boleto y destrozó el colectivo

Un insólito hecho se produjo este jueves en horas de la mañana en Nueva Córdoba, donde un hombre de 40 años fue detenido por negarse a pagar el boleto en efectivo y destrozar un colectivo urbano.

Escenas dramáticas se registraron dentro de la unidad perteneciente a la línea 11 del Coniferal, en el momento en que el transporte urbano transitaba por Boulevard Illia al 600.

Todo comenzó cuando el pasajero trató de abonar el boleto con dinero y el chofer le explicó que no se reciben billetes. Fue entonces que el pasajero sufrió un ataque de furia, arrancó el martillo de emergencias y destruyó las ventanillas y la puerta del rodado.

El chofer activó el botón antipánico para alertar a la Policía y el agresor fue detenido.