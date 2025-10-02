Intentaron ingresar un celular escondido en una chocotorta en la cárcel de San Francisco

Un nuevo intento de ingreso de objetos prohibidos fue detectado en el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco. Según informaron fuentes oficiales, agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba descubrieron que dentro de una chocotorta habían escondido un celular Samsung A51 y un cable pin tipo C.

El hallazgo se produjo durante una revisión en la Sección Requisa, cuando los efectivos advirtieron que los elementos estaban ocultos entre las capas de galletas y dulce de leche. El paquete tenía como destino un interno alojado en el Pabellón 7.

Los objetos fueron incautados conforme al protocolo vigente y puestos a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación sobre el hecho.