La Policía detuvo a un hombre que intentó huir con un auto robado

Un operativo policial en barrio El Quemadero terminó con la detención de un hombre que intentó escapar en un automóvil con pedido de secuestro vigente.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Pasaje Obando y la colectora, cuando personal policial verificó que el rodado presentaba orden judicial de secuestro. En ese momento, un hombre se acercó al vehículo y, al advertir la situación, intentó llevárselo rápidamente.

A pocos metros del lugar fue interceptado por los efectivos y quedó detenido. El auto fue secuestrado y puesto a disposición de la justicia.