Rosario: rescatan a una mujer que fue esclavizada durante 22 años

Una historia estremecedora salió a la luz este jueves en Rosario, cuando la Policía Federal rescató a una mujer que había permanecido esclavizada durante 22 años en una vivienda ubicada en barrio Martín, a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

La víctima, hoy de 36 años, había sido traída desde Corrientes a los 14 y mantenida en condiciones de servidumbre: realizaba tareas domésticas y cuidaba de personas mayores sin recibir remuneración. Según fuentes de la investigación, la mujer no sabía leer ni escribir y permanecía en completo aislamiento.

El operativo fue realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal, bajo la coordinación de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro. El procedimiento, autorizado por el juez de Garantías Román Lanzón, incluyó la participación de psicólogos para asistir a la víctima desde el primer momento.

Los allanamientos se llevaron a cabo en Montevideo al 100, donde se encontró a la mujer, y en la localidad de Pueblo Esther, donde se secuestraron un revólver y un rifle. En el domicilio céntrico no fueron halladas las dos mujeres que permanecen bajo investigación.

La causa cuenta con la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo, que trabajarán en la restitución de derechos y la contención de la víctima.