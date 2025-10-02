Salvaron la vida de un bebé de siete meses que se había desmayado

Dos policías salvaron la vida de un bebé de siete meses en el barrio IPV Argüello de la ciudad de Córdoba. Los uniformados se hicieron presentes en horas de la madrugada en un domicilio de la calle Gritti al 6200, donde dieron con un pequeño que se hallaba inconsciente y sin reacción corporal.

De inmediato, los efectivos realizaron maniobras de reanimación y lograron que el niño reaccionara y comenzara a llorar.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Pronta Atención Cura Brochero donde le diagnosticaron broncoaspiración.

El último parte médico arrojó que el pequeño se encuentra en buen estado y fuera de peligro.