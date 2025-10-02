Se prendió fuego una casa y un hombre murió mientras dormía

Un hombre de 64 años perdió la vida mientras dormía en un voraz incendio desatado en una vivienda de Coronel Olmedo, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

Según pudo conocerse, el trágico hecho se produjo en un inmueble de la calle 23 y Avenida Idelfonso Muñecas y trascendió que se trataría de una persona no vidente.

Cuando los bomberos voluntarios lograron extinguir las llamas, se encontraron con el cuerpo sin vida tendido en una cama de una plaza en una de las habitaciones.

Un servicio de emergencias constató el fallecimiento de la víctima y busca determinarse cómo se desataron las llamas.