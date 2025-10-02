Secuestran cargamento de contrabando valuado en $15 millones en la autopista Rosario–Córdoba

Un operativo de control realizado en el interior de la provincia de Córdoba permitió el secuestro de un cargamento de contrabando valuado en aproximadamente quince millones de pesos.

El procedimiento tuvo lugar este jueves en la intersección de la Autopista Rosario–Córdoba y la Ruta Nacional 158, donde efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de una camioneta que transportaba bultos con artículos de hogar y bazar.

El conductor, un hombre de nacionalidad argentina oriundo de Salta, no pudo presentar la documentación aduanera correspondiente. Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En el lugar también trabajaron agentes de la Administración de Rentas de la Provincia de Córdoba (ARCA), con base en General Deheza, quienes colaboraron en las actuaciones.