Trágico: Murió tras descompensarse en un club de Alta Córdoba

Un hombre de 50 años de edad falleció tras haberse descompensado en un club de Alta Córdoba. El hecho se produjo el miércoles pasado, en horas de la noche, en las instalaciones de Rieles Argentinos (ubicada en Jerónimo Cortés al 101).

Según se conoció, la víctima padeció un por paro cardiorrespiratorio mientras se preparaba para una práctica deportiva.

Testigos contaron que aguardaba para disputar un partido de básquet cuando empezó a sentirse mal. Los presentes iniciaron rápidamente maniobras de primeros auxilios, pero no lograron reanimarlo y finalmente se constató su fallecimiento.

Se investigan las circunstancias del hecho y se mantiene en reserva su identidad.