Un peatón fue atropellado por un auto y murió en Marcos Juárez

Un hombre fue embestido por un auto mientras caminaba por una calle de la ciudad de Marcos Juárez y perdió la vida. El hecho se produjo este jueves 2 de octubre en horas de la mañana y trascendió que la víctima tenía 54 años y fue atropellado por un Fiat Palio (conducido por un joven de 24 años).

Todo ocurrió sucedió sobre la calle San Juan al 1000 y tomó intervención la justicia, que ordenó una serie de medidas para determinar cómo se produjo el choque fatal y si hubo algún tipo de responsabilidad.

Es importante mencionar que el conductor del rodado ha sido identificado.

Al lugar, arribaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias, quienes constataron el fallecimiento del peatón.