Un peatón fue atropellado por un auto y murió en Marcos Juárez

Choque fatal
Un peatón fue atropellado por un auto y murió en Marcos JuárezSe inició una investigación para determinar si hubo responsabilidad del conductor..
Un hombre fue embestido por un auto mientras caminaba por una calle de la ciudad de Marcos Juárez y perdió la vida. El hecho se produjo este jueves 2 de octubre en horas de la mañana y trascendió que la víctima tenía 54 años y fue atropellado por un Fiat Palio (conducido por un joven de 24 años).
Todo ocurrió sucedió sobre la calle San Juan al 1000 y tomó intervención la justicia, que ordenó una serie de medidas para determinar cómo se produjo el choque fatal y si hubo algún tipo de responsabilidad.
Es importante mencionar que el conductor del rodado ha sido identificado.
Al lugar, arribaron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias, quienes constataron el fallecimiento del peatón.