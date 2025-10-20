Así fue el traslado de Pablo Laurta a Córdoba bajo custodia policial

El video muestra el momento en que la Policía de Córdoba trasladó al detenido Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardina (24) y su madre, Mariel Zamudio (50), ocurrido el pasado 11 de octubre en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba.

uD83CuDFA5 Así fue el traslado de Pablo Laurta a Córdoba

El acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio llegó bajo un fuerte operativo del ETER y División Homicidios. Fue en la cárcel de Cruz del Eje, en un pabellón de máxima seguridad.

El operativo, encabezado por personal del ETER y la División Homicidios, incluyó un amplio despliegue sobre la ruta con motos, móviles y patrulleros custodiando la unidad en la que era trasladado el sospechoso.

Laurta, de nacionalidad uruguaya, también está imputado por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, cometido días antes en Entre Ríos, como parte del plan que habría ideado para concretar el doble crimen en Córdoba.

El detenido fue trasladado para declarar ante la Unidad Judicial de Homicidios, ubicada en la Jefatura de Policía de Córdoba, y luego será alojado en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cruz del Eje, donde permanecerá con prisión preventiva mientras avanza la investigación dirigida por el fiscal de género Gerardo Reyes.