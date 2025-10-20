Atraparon en Córdoba a un fugitivo tucumano acusado de homicidio y delitos organizados

La Policía de Córdoba detuvo en las últimas horas a un hombre de 45 años que tenía pedido de captura internacional por un intento de homicidio ocurrido en la provincia de Tucumán en el año 2007.

El operativo fue realizado por efectivos del Departamento de Robos y Hurtos, quienes lograron ubicar al prófugo en una vivienda de barrio Valle Cercano, en la capital cordobesa.

Según informaron fuentes oficiales, el detenido se había fugado mientras cumplía condena en un penal tucumano. Además, estaría vinculado a una organización delictiva dedicada al robo de vehículos de alta gama.

El hombre quedó a disposición de la justicia mientras se coordinan las actuaciones para su traslado y extradición a Tucumán.