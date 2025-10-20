Brutal: Un ladrón asaltó a una mujer y amenazó con matar a su hijo

Un delincuente sorprendió a una mujer que acompañaba a su hijo al colegio y amenazó con dispararle para robarle la mochila. El episodio se inseguridad se registró el jueves pasado en horas de la mañana en la intersección de las calles Buchardo y Antranre del barrio Pueyrredón y la damnificada contó que el ladrón le dijo: «Dame todo porque mato a tu hijo».

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y trascendió que el malviviente también se hizo con un celular.

Tras haberse apoderado de los elementos de valor y soltar la amenaza, el motochorro escapó en contramano.

«Mi hijo hoy entra más tarde, no quiere venir caminando, no quiere salir de la casa… ese día se sintió mal, le dolía la panza»; relató la mujer en diálogo con El Doce.