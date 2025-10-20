Cinco personas resultaron heridas tras un accidente cerca de Las Higueras

Cerca de las 18:30 de este domingo, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 580 de la Ruta Nacional 8, en jurisdicción de Las Higueras.

Por causas que se investigan, una camioneta Volkswagen Amarok en la que viajaban cinco personas volcó mientras circulaba por la zona. A bordo iban un hombre de 44 años, una mujer de 33, un hombre de 63 y dos niños, de 6 y 9 años.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Las Higueras, personal del Centro de Salud local con la ambulancia municipal y efectivos de la comisaría distrital.

Todos los ocupantes sufrieron heridas de diversa consideración, principalmente traumatismos, por lo que fueron trasladados al hospital San Antonio de Padua para su atención.