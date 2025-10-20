Córdoba: clausuran tres fiestas clandestinas con más de 1100 asistentes

La Municipalidad de Córdoba desarticuló tres fiestas clandestinas que se desarrollaban en domicilios particulares de distintos barrios de la ciudad, sin autorización ni condiciones de seguridad. Los operativos, encabezados por el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC), contaron con la colaboración de la Policía de la Provincia y Defensa Civil.

Las intervenciones se llevaron a cabo tras denuncias recibidas en el 103 y derivaciones policiales, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y la integridad de los asistentes. En total, se constató la presencia de más de 1100 personas, entre ellas menores de edad.

La primera clausura tuvo lugar en la madrugada del viernes 17 de octubre en un domicilio de calle De los Italianos 6058, en barrio Los Boulevares, donde cerca de 400 personas participaban de una fiesta privada organizada por estudiantes.

El segundo operativo se realizó el sábado por la noche en Grierson 2727, barrio Centro América, donde se detectó una convocatoria de más de 400 personas, venta de alcohol, cobro de entradas y promoción del evento por redes sociales.

Finalmente, en las primeras horas del domingo 19 de octubre, inspectores del EMFyC intervinieron en un domicilio de avenida Maipú 671, en el Centro, donde una banda en vivo animaba una fiesta con unas 350 personas. En todos los casos se procedió a la clausura de los espacios y al desalojo controlado del público.