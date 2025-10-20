Desbaratan una red de narcomenudeo en Villa Cura Brochero y Villa Dolores

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticularon un punto de venta de drogas en la localidad de Villa Cura Brochero, departamento San Alberto.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Juan Bustos al 400, en barrio San José, donde los equipos operativos lograron el secuestro de varias dosis de cocaína y elementos vinculados al fraccionamiento y la venta de estupefacientes.

El operativo estuvo relacionado con dos detenciones previas: la primera en Mina Clavero, cuando la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 26 años con cocaína y dinero en su poder sobre calle Fleming esquina San Martín; la segunda, en el Establecimiento Penitenciario N.º 8 de Villa Dolores, donde una mujer fue aprehendida al intentar ingresar cocaína al penal.

Fuentes judiciales confirmaron que ambos investigados eran pareja y estarían involucrados en la distribución de drogas en la zona.

Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial para continuar con la investigación.