Detienen a once personas y secuestran vehículos y armas en el sur de la provincia

La Policía de Córdoba informó que once personas —una de ellas menor de edad— fueron detenidas por distintos delitos durante una serie de operativos realizados en el sur provincial.

Los procedimientos, coordinados por distintas unidades regionales, tuvieron lugar en las localidades de Villa María, Alta Gracia, Río Cuarto, Villa del Prado, Almafuerte, Costa Sacate y Chazón.

Durante las intervenciones se secuestraron un automóvil, una motocicleta, armas blancas y diversos elementos de interés relacionados con las causas investigadas.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de las fiscalías de instrucción correspondientes a cada jurisdicción.