Detienen a un hombre con pedido de captura en barrio Alta Córdoba

En horas de la madrugada, personal del Comando de Acción Preventiva detuvo a un hombre con pedido de captura vigente en barrio Alta Córdoba.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de calle José Gregorio al 400, donde los efectivos procedieron a la identificación del individuo, un hombre mayor de edad. Tras realizar el correspondiente control en el sistema policial, se constató que sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la autoridad judicial competente.

Ante esta situación, el sujeto fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.