Detuvieron a una mujer vinculada al caso de una adolescente baleada

Villa María. En las primeras horas de este lunes, la Policía de Córdoba detuvo a una mujer de 43 años vinculada al caso de una adolescente que fue baleada semanas atrás en Villa María. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Bulevares Argentino y España, en barrio Trinitarios.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer es madre de uno de los menores que ya se encuentra detenido por el hecho. La medida judicial fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2, a cargo de la Dra. Juliana Companys, y responde a una imputación por el delito de coacción.

De acuerdo con la investigación, la sospechosa se desplazaba en un colectivo de larga distancia desde la provincia de Santa Fe hacia Córdoba. Tras un trabajo de inteligencia y seguimiento, efectivos policiales lograron interceptarla y proceder a su detención.

Cabe recordar que por este caso ya hay tres jóvenes de 16 años detenidos, quienes permanecen a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos.

La mujer aprehendida fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.