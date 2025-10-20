FPA desmanteló dos puntos de venta y detuvo a tres mujeres

Una investigación de dos meses, iniciada a partir de llamadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), permitió a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) cerrar dos puntos de venta de drogas y detener a tres mujeres mayores de edad en barrio San Martín, Córdoba capital.

Los allanamientos, supervisados por el Ministerio Público Fiscal, culminaron con el secuestro de varios envoltorios de cocaína, más de 900 gramos de sustancia de corte, semillas de cannabis sativa, dinero en efectivo —por un total de $2.324.200— y otros elementos vinculados a la causa.

Intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que ordenó el traslado de las mujeres a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.