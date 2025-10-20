Investigan la muerte de una adolescente que se descompensó en Córdoba

Una investigación se inició para esclarecer la muerte de una adolescente de 16 años que se habría descompensado en su casa y falleció en un dispensario de la ciudad de Córdoba. El trágico hecho ocurrió en una vivienda del barrio General Savio y trascendió que fue traslada de urgencia por los policías pero llegó sin vida al centro de salud.

El padre de la joven manifestó que se había desvanecido mientras estaba comiendo.

Pese a que la llevaron de urgencia hacia el dispensario de barrio Juan Pablo II, cuando ingresó al establecimiento se constató que ya no tenía signos vitales.

La justicia tomó intervención en el caso y se ordenaron una serie de pericias para determinar cómo se produjo su fallecimiento.