La misteriosa frase que soltó Laurta en su llegada a Córdoba

Pablo Laurta arribó este lunes 20 de octubre a Córdoba para ser sometido a indagatoria por el doble femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50), registrado el pasado sábado 11 de octubre en Villa Serrana. El ciudadano uruguayo fue trasladado desde Entre Ríos en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y soltó una misteriosa frase.

El acusado prestará declaración ante la Fiscalía de Género y luego será alojado en el penal de Cruz del Eje.

«Hice lo necesario para rescatar a mi hijo de un contexto de trata»; expresó el sospechoso. Posteriormente, mientras ingresaba a la sede policial, agregó: «Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora».

Es importante destacar que Laurta fue imputado en Entre Ríos por el asesinato del chofer Martín Palacio, a quien habría matado y desmembrado antes de viajar a Córdoba para cometer el doble femicidio.

Sobre su traslado, el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, informó que el sospechoso quedará alojado en un pabellón de máxima seguridad en el penal de Cruz del Eje.