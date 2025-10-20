Laboulaye: un hombre ebrio intentó escapar tras chocar con un camión

Operativo policial
Laboulaye: un hombre ebrio intentó escapar tras chocar con un camiónEl conductor, de 31 años, había protagonizado un accidente con un camión y trató de huir hacia un campo, donde fue interceptado por la Policía. La pick-up había sido sustraída horas antes.
La Policía de Córdoba recuperó una camioneta sustraída y detuvo a un hombre de 31 años que conducía en estado de alcoholemia, tras protagonizar un accidente en la Ruta Nacional 7, a la altura de Laboulaye.
Según informaron fuentes oficiales, el conductor había chocado contra un camión y luego intentó escapar a pie hacia un campo de la zona. Finalmente, fue alcanzado y aprehendido por efectivos policiales.
La pick-up compacta fue recuperada y puesta a disposición de la justicia. El detenido quedó bajo investigación por la sustracción del vehículo y por conducir bajo los efectos del alcohol.