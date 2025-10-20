Márquez & Asociados: la Justicia fijó plazos para reclamar acreencias en la quiebra

Córdoba. La Justicia cordobesa recordó que hasta el 11 de noviembre de 2025 se encuentra abierto el plazo para que los damnificados por la quiebra de la empresa Márquez & Asociados Constructora Desarrollista presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura designada. Se trata de un paso clave dentro del proceso judicial que investiga una de las mayores causas por estafas inmobiliarias de los últimos años en la provincia.

El trámite debe realizarse de forma digital a través de los correos electrónicos [email protected]

y [email protected], sin necesidad de contar con abogado, aunque desde el juzgado recomiendan la consulta profesional. Desde el Juzgado Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades N.° 8) advirtieron que quienes no verifiquen sus créditos dentro del plazo establecido no serán considerados acreedores en el proceso y, por lo tanto, no podrán participar de la eventual distribución de fondos.

Una causa de gran magnitud

La constructora Márquez & Asociados fue declarada en quiebra en mayo de este año por orden del juez Sergio Gabriel Ruiz, luego del pedido de un profesional que reclamaba honorarios impagos. La empresa acumula más de 4000 denuncias por estafas de personas que abonaron cuotas para acceder a una vivienda que nunca se concretó.

Según la investigación, la firma habría entregado solo el 10% de lo recaudado, y los fondos eran utilizados bajo un esquema similar al “Ponzi”, en el que el dinero de nuevos clientes servía para cubrir reclamos anteriores.

Los hermanos Matías, Lucas, Juan Pablo y Ariel Márquez, junto con el contador Ramiro Nieva, permanecen detenidos y están acusados de asociación ilícita y estafas reiteradas. La causa penal está a cargo del fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier.

Medidas judiciales y control del proceso

El juez Ruiz dispuso la prohibición de pagos directos hacia la empresa y ordenó que toda transacción se efectúe exclusivamente mediante depósitos en una cuenta judicial. Además, dictó la inhibición general de bienes de la firma y de sus directivos, y ordenó registrar la quiebra en los Registros de Juicios Universales y Público.

El cronograma judicial establece que la sindicatura deberá presentar el informe individual de créditos el 25 de junio de 2026, y la sentencia de verificación de créditos se dictará el 18 de diciembre del mismo año.

Dada la magnitud de la causa y su impacto social, el juez Ruiz dispuso la intervención del Ministerio Público Fiscal, las Oficinas de Defensa del Consumidor y la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial provincial.

La investigación continúa abierta y se espera que sigan sumándose damnificados de distintas provincias donde la empresa operaba, incluyendo Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires, entre otras.

