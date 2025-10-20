Murió ahogado con un trozo de carne mientras celebraba el Día de la Madre

Tragedia en Guaymallén durante un asado familiar
Murió ahogado con un trozo de carne mientras celebraba el Día de la MadreEl hecho ocurrió en una vivienda de Villanueva, Guaymallén. La víctima se atragantó cuando probaba el asado que cocinaba para compartir con su familia.
Una tragedia enluta a una familia de Guaymallén, Mendoza. Un hombre murió ahogado con un pedazo de carne mientras cocinaba el asado con el que planeaba celebrar el Día de la Madre junto a sus seres queridos.
El hecho ocurrió en una casa del barrio Villanueva. Según el testimonio de su hermana, cuando todos se disponían a comenzar a comer, el hombre probó un trozo del asado y se atragantó. En pocos segundos comenzó a faltarle el aire y se desvaneció frente a sus familiares, que intentaron auxiliarlo sin éxito.
Las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento en el lugar. El trágico episodio generó gran conmoción en la comunidad local.