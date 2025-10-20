Murió ahogado con un trozo de carne mientras celebraba el Día de la Madre

Una tragedia enluta a una familia de Guaymallén, Mendoza. Un hombre murió ahogado con un pedazo de carne mientras cocinaba el asado con el que planeaba celebrar el Día de la Madre junto a sus seres queridos.

El hecho ocurrió en una casa del barrio Villanueva. Según el testimonio de su hermana, cuando todos se disponían a comenzar a comer, el hombre probó un trozo del asado y se atragantó. En pocos segundos comenzó a faltarle el aire y se desvaneció frente a sus familiares, que intentaron auxiliarlo sin éxito.

Las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento en el lugar. El trágico episodio generó gran conmoción en la comunidad local.