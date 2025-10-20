Pablo Laurta quedará preso en la cárcel de Cruz del Eje

El doble femicida Pablo Laurta será alojado en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la investigación por el asesinato de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50), registrados el pasado 11 de octubre en el barrio Villa Serrana de Córdoba.

El sospechoso fue trasladado este lunes 20 de octubre desde Gualeguaychú (Entre Ríos), donde permanecía detenido y es investigado por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.

La causa es instruida por la Fiscalía de Género (a cargo de Gerardo Reyes) y el ciudadano uruguayo es escoltado por la División Homicidios, el ETER, la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y efectivos de la Policía de Córdoba.

Laurta llega en carácter de imputado por la muerte de Palacio (a quien habría asesinado como parte del plan para cometer el doble femicidio) y será indagado por los crímenes de la madre y su hija que fueron asesinadas a balazos.

Según pudo conocerse, el sospechoso será trasladado a un pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Cruz del Eje, donde afrontará una segunda prisión preventiva por el doble femicidio.