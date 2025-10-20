La Fiscalía pide colaboración para localizarlo

Piden ayuda para encontrar a un hombre de 36 años en Cosquín

Se trata de Sebastián Érico Naujeck, de 36 años, visto por última vez el sábado 18 de octubre.
Sucesos
lunes, 20 de octubre de 2025 · 19:16

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Sebastián Érico Naujeck, de 36 años, quien se habría ausentado de su domicilio en la ciudad de Cosquín y no ha vuelto a tener contacto con sus allegados desde el sábado 18 de octubre, alrededor de las 13:30 horas.

El hombre es de contextura delgada, alto, de cabello negro largo, ojos marrones y tez blanca. Al momento de su desaparición vestía jean azul oscuro y campera tipo gabardina verde.

Cualquier información sobre su ubicación puede comunicarse a los teléfonos de la Unidad Judicial Móvil de Cosquín (03541-452293 internos 56801, 56802 y 56803), a la Comisaría de Cosquín (03541-458160) o a la dependencia policial o judicial más cercana.

