Piden ayuda para encontrar a un hombre de 36 años en Cosquín

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Sebastián Érico Naujeck, de 36 años, quien se habría ausentado de su domicilio en la ciudad de Cosquín y no ha vuelto a tener contacto con sus allegados desde el sábado 18 de octubre, alrededor de las 13:30 horas.

El hombre es de contextura delgada, alto, de cabello negro largo, ojos marrones y tez blanca. Al momento de su desaparición vestía jean azul oscuro y campera tipo gabardina verde.

Cualquier información sobre su ubicación puede comunicarse a los teléfonos de la Unidad Judicial Móvil de Cosquín (03541-452293 internos 56801, 56802 y 56803), a la Comisaría de Cosquín (03541-458160) o a la dependencia policial o judicial más cercana.