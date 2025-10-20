Río Cuarto: 29 detenidos y armas secuestradas tras intensos operativos

Durante el fin de semana, efectivos de la Policía de Córdoba realizaron diversos operativos en la ciudad de Río Cuarto que culminaron con la detención de veintinueve personas involucradas en hechos de robo, daños y distintas infracciones.

En el marco de los procedimientos se secuestraron quince vehículos, once armas de fuego, cinco armas blancas, estupefacientes y teléfonos celulares. Además, se logró recuperar varios elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

Los operativos se desarrollaron en distintos barrios de la ciudad y contaron con la participación de diferentes divisiones de la fuerza, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.