Secuestran más de tres kilos y medio de marihuana en barrio Miralta

En un operativo realizado durante la tarde del domingo, la Policía de Córdoba secuestró más de tres kilos y medio de marihuana en una vivienda ubicada sobre calle Alejo Bruix al 5900, en barrio Miralta.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar se hallaron cinco ladrillos de marihuana con un pesaje total aproximado de 3,500 kilogramos, además de 53 gramos de clorhidrato de cocaína, tres balanzas digitales y otros elementos vinculados a la actividad de fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Noticias Relacionadas Así fue el traslado de Pablo Laurta a Córdoba bajo custodia policial

Momentos antes del procedimiento, una mujer que se encontraba en el domicilio relató a los efectivos que un hombre había dejado los elementos allí y luego se había retirado del lugar. Posteriormente, la misma realizó la entrega voluntaria de la droga a las autoridades.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).