Tragedia en el rally: murió el piloto chileno que había chocado en Tierra del Fuego

El mundo del automovilismo se encuentra de luto. El piloto chileno de rally Erick René “Coyote” Paredes Vargas, de 29 años, murió en la madrugada de este lunes tras no poder recuperarse de las graves heridas sufridas en un accidente vial ocurrido el domingo en la Ruta Provincial C, en Tierra del Fuego.

El siniestro se produjo a unos dos kilómetros del cruce con la Ruta Nacional N.º 3, cuando el Renault Clio blanco que conducía Paredes —preparado para competencias— impactó de manera frontal contra una Toyota Hilux roja manejada por Jorge Oscar Trejo, de 79 años.

Como consecuencia del violento choque, la copiloto Laura Rosa Velázquez, que viajaba junto al deportista, murió en el acto, mientras que Paredes y el conductor de la camioneta fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional Río Grande.

Pese a los esfuerzos médicos, el joven piloto —conocido como “El Coyote” en el ambiente del rally— falleció horas más tarde a causa de las graves lesiones.

La noticia causó conmoción en la comunidad automovilística chilena y en los seguidores del deporte motor en la Patagonia, donde Paredes era reconocido por su talento, su carácter competitivo y su cercanía con el público.