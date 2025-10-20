Un auto protagonizó un grave accidente en el ingreso a Carlos Paz

Tres jóvenes se conducían a bordo de un vehículo y protagonizaron un grave accidente en la entrada a Villa Carlos Paz. El siniestro se registró alrededor de las seis de la tarde en el puente que conecta la autopista con la Avenida San Martín.

Por causas que tratan de establecerse, el automóvil Volkswagen Bora (conducido por un joven de 22 años que iba acompañado de otras dos personas de 19 años) perdió el control del rodado e impactó contra el muro de contención.

En el lugar, se hizo presente el personal del servicio de emergencias y brindó asistencia a los ocupantes del rodado.