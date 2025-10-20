Un conductor atacó a fierrazos a un motociclista en Carlos Paz

Un hombre fue brutalmente atacado con un fierro durante una discusión de tránsito desatada esta tarde en la ciudad de Villa Carlos Paz. El violento hecho se registró minutos después de las 14 horas en la esquina de las calles Roma y Julio Argentino Roca, en la zona del Centro Viejo, y uno de los conductores sufrió una herida cortante y fue asistido por el servicio de emergencias.

Por causas que se investigan, un sujeto que iba a bordo de una camioneta Citroën Jumper comenzó a intercambiar insultos con el ocupante de una moto y en un determinado momento, extrajo un elemento contundente que utilizó para golpearlo en la cabeza.

Tras haberlo agredido físicamente, se subió al vehículo y se alejó del lugar.

El ocupante del rodado menor tiene 28 años y resultó con un traumatismo de cráneo con sangrado leve y una herida en uno de sus brazos, se lo atendió en el lugar y no requirió traslado hacia el Hospital Sayago.

Con las descripciones aportadas por la víctima se hizo un seguimiento controlado por las calles de la ciudad y se logró dar con el conductor de la camioneta, un hombre de 49 años, quien fue inmediatamente detenido y quedó a disposición de la justicia.