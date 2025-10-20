Siniestro vial en ruta cordobesa

Un Fonobus chocó contra un caballo en la Ruta E53

El accidente tuvo lugar este domingo en la tarde. No hubo personas lesionadas y el caballo falleció. Se solicita a los conductores extremar precauciones en la zona.
Sucesos
lunes, 20 de octubre de 2025 · 11:44

Un colectivo de la empresa Fonobus protagonizó un accidente cuando colisionó contra un caballo en la ruta provincial E53. El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en Sierras Chicas.

Afortunadamente, no se registraron víctimas humanas. El único fallecido fue el animal, que murió como consecuencia del impacto.

