Un Fonobus chocó contra un caballo en la Ruta E53

Siniestro vial en ruta cordobesa
Un Fonobus chocó contra un caballo en la Ruta E53El accidente tuvo lugar este domingo en la tarde. No hubo personas lesionadas y el caballo falleció. Se solicita a los conductores extremar precauciones en la zona.
Un colectivo de la empresa Fonobus protagonizó un accidente cuando colisionó contra un caballo en la ruta provincial E53. El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en Sierras Chicas.
Afortunadamente, no se registraron víctimas humanas. El único fallecido fue el animal, que murió como consecuencia del impacto.