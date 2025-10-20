Una chica jugaba con un arma y se pegó un tiro en la cabeza

Una adolescente de 13 años fue internada en grave estado en el Hospital de Niños de Córdoba luego de haber resultado gravemente herida en la cabeza.

Según pudo conocerse, la joven se encontraba jugando con un arma cuando sufrió un disparo en un hecho acontecido el domingo pasado en la zona de Villa Boedo.

Se investigan en qué circunstancias ocurrió el hecho y un familiar de la menor hizo entrega de un rifle calibre 22.

La chica fue trasladada primero al Hospital Florencio Díaz y debido a la gravedad de su cuadro, se dispuso su traslado al Hospital de Niños, donde permanece alojada en terapia intensiva.