Una mujer perdió el control del auto y chocó contra un árbol en avenida Cura Brochero

Un automóvil Renault 12 en el que viajaban cinco personas impactó contra un árbol este domingo por la tarde en la localidad de San Lorenzo, departamento San Alberto.

El accidente ocurrió sobre avenida Cura Brochero, a la altura del balneario Toro Muerto, cuando la conductora, una mujer de 41 años, perdió el control del vehículo. La acompañaban un hombre de 46 años, dos mujeres mayores de edad y un joven de 17, todos oriundos de la zona.

Como consecuencia del impacto, solo el acompañante masculino sufrió lesiones leves. Fue asistido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital de Mina Clavero.