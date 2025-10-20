Villa María: detuvieron a una mujer por el caso de la adolescente baleada

Una mujer de 43 años fue detenida y se encuentra acusada de haber tenido participación en el caso de la adolescente baleada en Villa María. Fue aprehendida dentro de un colectivo de larga distancia y se encontraba prófuga.

Según informaron fuentes policiales, se trata de la madre de uno de los menores sospechados de haber atacado a la joven.

El micro fue interceptado en la esquina de los boulevares Argentino y España, en barrio Trinitarios, por disposición de la fiscal Juliana Companys y está imputada por coacción. Según la investigación, la mujer se desplazaba en un colectivo de larga distancia desde Santa Fe a Córdoba.

Cabe aclarar que por este episodio ya hay detenidos tres jóvenes de 16 años de edad.