Accidente en Malagueño: un auto chocó a una moto y se dio a la fuga

Una motociclista resultó herida esta tarde tras ser embestida por un automóvil que se dio a la fuga sobre la colectora de la ruta C45, a la altura del barrio Estación del Carmen, en Malagueño.

El hecho ocurrió cerca de las 14:00, cuando, por causas que aún se investigan, una moto y un automóvil colisionaron. Al arribar las unidades de emergencia, el vehículo mayor ya no se encontraba en el lugar, por lo que se presume que el conductor huyó tras el impacto.

La conductora del rodado menor sufrió lesiones múltiples y fue asistida y estabilizada por personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño, junto a Vittal Ambulancia y Guardia Local. Posteriormente fue trasladada al Hospital Municipal Nuestra Señora de Nieva con diagnóstico de politraumatismos.

En el operativo colaboraron Policía San Nicolás, Guardia Local y servicios de emergencia, que trabajaron en la zona del siniestro y comenzaron la búsqueda del vehículo involucrado.

Las autoridades intentan determinar la mecánica del accidente e identificar al conductor fugitivo mediante cámaras de seguridad del sector.