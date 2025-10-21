Asaltó una despensa en Santa Cruz del Lago y se llevó la caja registradora

Un asalto violento se produjo ayer a la tarde en un comercio de Villa Santa Cruz del Lago y quedó registrado por las cámaras de seguridad. A plena luz del día, el delincuente sorprendió a la encargada del local «Alto Almacén» (ubicado sobre la Ruta 28), la amenazó con un objeto contundente y logró hacerse con la caja registradora.

La joven que atendía quedó en estado de shock y contó que el ladrón se dio a la fuga.

Vecinos de la zona expresaron su indignación y temor por el crecimiento de los hechos de inseguridad en la localidad.

En ese sentido, contaron que días atrás ocurrió un hecho simular en otro local comercial.