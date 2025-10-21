Violencia en las calles

Carlos Paz: Imputarán al conductor que atacó a fierrazos a una motociclista

El hecho ocurrió ayer a la tarde en la zona del Centro Viejo tras una fuerte discusión de tránsito.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 21 de octubre de 2025 · 09:52

La justicia ordenó la detención del conductor que atacó a fierrazos a un motociclista en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se trata de un hombre de 49 años que se trasladaba a bordo de una camioneta y protagonizó una discusión de tránsito que rápidamente fue escalando, al punto de convertirse en una salvaje agresión.

La Fiscalía de Turno avanza con su imputación por «lesiones graves» y se secuestró además un mango de acero que utilizó para atacar al ocupante de la moto, un joven de 28 años que sufrió un traumatismo de cráneo y una herida en el brazo.

El hecho se produjo el lunes pasado alrededor de las 14:15 horas y el sospechoso intentó darse a la fuga. Minutos después, fue detenido por el personal policial en la esquina de las calles Roma y Julio Argentino Roca, en momentos en los que circulaba a bordo de una camioneta Citroën Jumper

Un servicio de emergencias le brindó asistencia al herido, aunque no fue necesario su traslado hacia el Hospital Sayago.

Más de
conductor detenido Villa Carlos Paz ataque violento fierrazos

Comentarios