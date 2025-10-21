Carlos Paz: Imputarán al conductor que atacó a fierrazos a una motociclista

La justicia ordenó la detención del conductor que atacó a fierrazos a un motociclista en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se trata de un hombre de 49 años que se trasladaba a bordo de una camioneta y protagonizó una discusión de tránsito que rápidamente fue escalando, al punto de convertirse en una salvaje agresión.

La Fiscalía de Turno avanza con su imputación por «lesiones graves» y se secuestró además un mango de acero que utilizó para atacar al ocupante de la moto, un joven de 28 años que sufrió un traumatismo de cráneo y una herida en el brazo.

El hecho se produjo el lunes pasado alrededor de las 14:15 horas y el sospechoso intentó darse a la fuga. Minutos después, fue detenido por el personal policial en la esquina de las calles Roma y Julio Argentino Roca, en momentos en los que circulaba a bordo de una camioneta Citroën Jumper

Un servicio de emergencias le brindó asistencia al herido, aunque no fue necesario su traslado hacia el Hospital Sayago.