Carlos Paz: un vecino descubrió a un hombre armado en el centro

Durante un patrullaje preventivo realizado este martes en el Centro de Carlos Paz, personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue advertido por un vecino que aseguró haber visto a un hombre portando un arma entre sus pertenencias.

Al concretar el control, los agentes identificaron al señalado, un hombre de 46 años, y hallaron entre sus cosas un revólver calibre 32 largo con cartuchos listos para su uso, cinco teléfonos celulares, dos municiones sueltas, una trincheta y una punta metálica.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local y los elementos quedaron secuestrados a disposición del magistrado interviniente.