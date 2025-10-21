Carlos Paz: un vecino descubrió a un hombre armado en el centro

Patrullaje del Escuadrón Enduro
Carlos Paz: un vecino descubrió a un hombre armado en el centroLa Policía detuvo a un hombre de 46 años y le secuestró un revólver calibre 32, municiones, cinco celulares y elementos cortantes.
Durante un patrullaje preventivo realizado este martes en el Centro de Carlos Paz, personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue advertido por un vecino que aseguró haber visto a un hombre portando un arma entre sus pertenencias.
Al concretar el control, los agentes identificaron al señalado, un hombre de 46 años, y hallaron entre sus cosas un revólver calibre 32 largo con cartuchos listos para su uso, cinco teléfonos celulares, dos municiones sueltas, una trincheta y una punta metálica.
El hombre fue trasladado a la Alcaldía local y los elementos quedaron secuestrados a disposición del magistrado interviniente.