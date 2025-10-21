Cayó en Chazón un hombre buscado por robos en Córdoba y Santa Fe

Durante un operativo desarrollado en la localidad de Chazón, departamento General San Martín, la Policía de Córdoba logró la detención de un hombre que tenía pedido de captura vigente por su presunta participación en diversos hechos delictivos cometidos en Córdoba y en la provincia de Santa Fe.

Según informaron fuentes oficiales, el detenido se desplazaba en un automóvil que habría utilizado para concretar distintos robos, el cual fue secuestrado durante el procedimiento.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras se investiga su implicancia en una serie de ilícitos registrados en ambas provincias.