Choque de colectivos ocasionó lesiones en algunos pasajeros

Córdoba. Un siniestro vial entre colectivos urbanos se registró este martes en avenida Colón al 600, pleno centro de la ciudad de Córdoba.

Por causas que aún se tratan de establecer, dos unidades colisionaron, provocando que varios pasajeros resultaran con lesiones. En el lugar trabajó un servicio de emergencias, asistiendo a las personas afectadas.

Efectivos de la Policía de Córdoba intervinieron en la zona para regular el tránsito, que se vio parcialmente interrumpido durante varios minutos.

Se recomendó a los automovilistas circular con precaución por el sector hasta que finalicen las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

