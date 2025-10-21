Controlaron un foco en Traslasierra y concentran recursos en Guasapampa

El incendio que afectó la zona de La Población, en el valle de Traslasierra, fue contenido tras una intensa labor de las dotaciones del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Durante toda la jornada del lunes no se registró actividad, y las cuadrillas se mantuvieron en el lugar realizando tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para evitar reinicios.

En tanto, el foco activo en Guasapampa continúa presentando condiciones muy complejas y de difícil acceso, lo que complica las operaciones terrestres. Las llamas se mantienen sobre el filo del cordón montañoso, donde la topografía y el viento dificultan los trabajos de control.

Para este martes se prevé el despliegue de 95 efectivos, entre personal de Bomberos Voluntarios, ETAC y Manejo del Fuego, que trabajarán de manera coordinada en distintos frentes.

El operativo aéreo cuenta con cuatro aviones hidrantes —dos provinciales y dos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego—, además de un helicóptero nacional que realiza descargas de agua y tareas de apoyo logístico a las cuadrillas en el terreno.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas, ya que el viento y la sequedad del ambiente podrían generar reinicios en algunos puntos críticos.